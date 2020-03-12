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В Норвегии первый человек умер от коронавируса

Четверг, 12 марта 2020, 20:32

Норвегия в четверг зафиксировала первую смерть от коронавируса в стране, заявила премьер-министр Ерна Солберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

С момента подтверждения первого случая вируса в Норвегии 26 февраля общее количество зараженных возросло до 621 по состоянию на среду.

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Человек, умерший в четверг, был пожилым, заявила Солберг, не уточняя.

Между тем в Италии после заражения коронавирусом умерли уже 1016 человек.

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Коронавирус Норвегия
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