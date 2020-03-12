В Норвегии первый человек умер от коронавируса
Четверг, 12 марта 2020, 20:32
Норвегия в четверг зафиксировала первую смерть от коронавируса в стране, заявила премьер-министр Ерна Солберг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
С момента подтверждения первого случая вируса в Норвегии 26 февраля общее количество зараженных возросло до 621 по состоянию на среду.
Человек, умерший в четверг, был пожилым, заявила Солберг, не уточняя.
Между тем в Италии после заражения коронавирусом умерли уже 1016 человек.
Читайте также: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua