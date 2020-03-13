У "Венеціанці" привітали рішення КС підкоригувати судову реформу Зеленського

Президент Європейської комісії "За демократію через право", більше відомої як Венеціанська комісія, Джанні Букіккіо привітав рішення Конституційного суду України частково змінити реформу президента Володимира Зеленського про діяльність органів суддівського врядування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю те, що Конституційний суд своїм рішенням від 11 березня визнав неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, яка скорочувала максимальну кількість суддів у Верховному суді від 200 до 100. У своєму висновку в грудні 2019 року Венеціанська комісія попросила прибрати це положення", - йдеться у заяві Букіккіо, оприлюдненій 12 березня.

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"Венеціанка" була глибоко стурбована тим, що ця поправка призвела б до серйозних змін у складі Верховного суду, який вже був повністю реформований на основі законодавства, прийнятого попередньої Верховною радою, нагадав Букіккіо.

"Повторення того ж після виборів стало б сигналом і суддям, і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи можуть судді Верховного суду залишатися на посаді, чи ні.

Тому я вітаю Конституційний суд з його рішенням, яке зміцнює незалежність не тільки Верховного суду, але і української судової влади в цілому", - додав президент комісії.

Нагадаємо, 11 березня Конституційний суд скасував положення закону про діяльність органів суддівського врядування, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.

Детальніше про рішення суду читайте у статті: "Без етичної комісії та скорочення Верховного суду: як КС змінив реформу Зеленського".