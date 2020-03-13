В "Венецианке" приветствовали решение КС подкорректировать судебную реформу Зеленского
Президент Европейской комиссии "За демократию через право", больше известной как Венецианская комиссия, Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины частично изменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение", - говорится в заявлении Букиккио, обнародованном 12 марта.
"Венецианка" была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Верховной рады, напомнил Букиккио.
"Повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться в должности или нет.
Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом", - добавил президент Венецианской комиссии.
Напомним, 11 марта Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.
Подробнее о решении суда читайте в статье: "Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского".