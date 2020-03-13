Словаччина закрила кордони для іноземців, в тому числі українців

У Словаччині з 12 березня почали діяти жорсткі обмеження на в’їзд на наземних КПП: до країни пускають лише громадян держави, а також тих, хто має дозвіл на постійне чи тимчасове проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Словацька сторона повідомила українських прикордонників, що з 8 години ранку в країну допускають лише осіб, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території республіки. На виїзд зі Словаччини обмежень немає.

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Водіїв вантажних автомобілів обмеження не стосується, зазначили в Держприкордонслужбі.

Як уточнює словацьке видання Dennik N, обмеження стосуються всіх пунктів пропуску, окрім на кордоні з Польщею. Маленькі прикордонні переходи поступово закриються, на великих усім громадянами вимірюватимуть температуру, роздаватимуть інформативні бюлетені і попереджатимуть людей про обов’язковий карантин.

14-денний карантин обов’язковий для всіх, хто був за кордоном останніми днями.

У Словаччині станом на четвер підтверджений 21 випадок захворювання COVID-19. Напередодні країна вирішила закрити три аеропорти з міжнародними рейсами - Братиславу, Кошице та Попрад. Летовища залишатимуться відкритими для приватних і вантажних рейсів.

Зупиняється рух потягів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватимуться за режимом святкових днів.

Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри та аквапарки. Торговельні центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті лише продуктові магазини та аптеки.

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