Словакия закрыла границы для иностранцев, в том числе украинцев

В Словакии с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Словацкая сторона сообщила украинским пограничникам, что с 8:00 в страну пускают только лиц, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики. На выезд из Словакии ограничений нет.

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Водителей грузовых автомобилей ограничение не касается, отметили в Госпогранслужбе.

Как уточняет словацкое издание Dennik N, ограничения касаются всех пунктов пропуска, кроме границы с Польшей. Маленькие приграничные переходы постепенно закроются, на крупных всем гражданами будут измерять температуру, раздавать информационные бюллетени и предупреждать об обязательном карантине.

14-дневный карантин обязателен для всех, кто был за границей в последние дни.

В Словакии по состоянию на четверг подтвержден 21 случай заболевания COVID-19. Накануне страна решила закрыть три аэропорта с международными рейсами - Братиславу, Кошице и Попрад. Аэродромы будут оставаться открытыми для частных и грузовых рейсов.

Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Внутренние железнодорожные рейсы будет проходить в режиме праздничных дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

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