Первый глава европейского правительства самоизолировался из-за коронавируса
Временный премьер-министр Румынии Людовик Орбан решил самоизолироваться после контакта с одним из сенаторов его партии, у которого подтвердили наличие коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.
Орбан в пятницу должен был принять участие в консультациях с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом по формированию правительства и получить одобрение парламента на следующей неделе.
Орбан также заявил, что все лидеры его Либеральной партии пойдут на карантин и сдадут тесты на коронавирус.
Ранее сегодня утром стало известно, что коронавирус подтвердили у сенатора Вергилия Читаку, его ассистента, жены и сына.
Всего в Румынии на сегодняшний день подтвердили 68 случаев заболевания.
Напомним, кандидат в премьер-министры Румынии Флорин Кицу 12 марта отказался возглавлять правительство, о чем стало известно за несколько минут до запланированного парламентского голосования о выражении доверия его кабинету.
Румынией руководит временное центристское правительство премьер-министра Людовика Орбана, который имеет ограниченные полномочия после того, как ему выразили недоверие в феврале.
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