Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії від коронавірусу померла громадянка України

Зеленський підписав закон, що виконує вимоги "Венеціанки" для угорської меншини

В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, оголошено надзвичайний стан

120 українців застрягли на кордоні з Італією: в Зеленського обіцяють їх повернути






Прем'єр Канади Трюдо самоізолювався через побоювання коронавірусу

Четвер, 12 березня 2020, 18:16

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що він і його дружина Софі Грегуар Трюдо помістять себе в самоізоляцію після того, як у жінки з'явилися легкі симптоми грипу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Симптоми жінки виникли після повернення з Великої Британії, але згодом стихли.

Згідно із заявою пресслужби кабінету прем'єр-міністра, вона негайно звернулася до лікаря пізно в середу.

Вона проходить тест на вірус COVID-19. І перша леді, і прем'єр-міністр самоізолюються вдома, очікуючи результатів.

Читайте також
Коронавірус робить Іран небезпечнішим - генерал США

Голова канадського уряду не має жодних симптомів хвороби.

За порадою лікаря, він продовжує щоденні заходи, спостерігаючи за своїм здоров’ям, але "з великої обережності" працює з дому, йдеться у повідомленні.

Планувалося, що Трюдо проведе зустрічі протягом наступних двох днів в Оттаві. Їх перенесли.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Канада
powered by lun.ua