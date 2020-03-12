Прем'єр Канади Трюдо самоізолювався через побоювання коронавірусу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що він і його дружина Софі Грегуар Трюдо помістять себе в самоізоляцію після того, як у жінки з'явилися легкі симптоми грипу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Симптоми жінки виникли після повернення з Великої Британії, але згодом стихли.

Згідно із заявою пресслужби кабінету прем'єр-міністра, вона негайно звернулася до лікаря пізно в середу.

Вона проходить тест на вірус COVID-19. І перша леді, і прем'єр-міністр самоізолюються вдома, очікуючи результатів.

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Голова канадського уряду не має жодних симптомів хвороби.

За порадою лікаря, він продовжує щоденні заходи, спостерігаючи за своїм здоров’ям, але "з великої обережності" працює з дому, йдеться у повідомленні.

Планувалося, що Трюдо проведе зустрічі протягом наступних двох днів в Оттаві. Їх перенесли.

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