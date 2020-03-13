Коронавірус: Польща обіцяє безкоштовне лікування українським мігрантам
Всі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.
Як пише "Європейська правда", про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич.
"Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави",- сказав Андрусєвич, відповідаючи на запитання, чи отримають можливість лікування ті громадяни України у Польщі, які не мають медичного страхування або страховий поліс яких не покриває тривалого перебування у лікарні.
На сьогодні у Польщі перебуває від приблизно 1-1,5 півтора мільйона трудових мігрантів з України.
Станом на 13 березня в Польщі зафіксовано 64 хворих з коронавірусом, одна пацієнтка померла.
Влада Польщі вирішила оголосити стан епідемічної загрози через пандемію коронавірусу.
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