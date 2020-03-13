Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






Коронавирус: Польша обещает бесплатное лечение украинским мигрантам

Пятница, 13 марта 2020, 14:57

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформа" сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал Андрусевич, отвечая на вопрос, получат возможность лечения те граждане Украины в Польше, не имеющих медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице.

Читайте также
Президент Польши передумал лететь в Смоленск из-за коронавируса – СМИ

На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 полтора миллиона трудовых мигрантов из Украины.

По состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 64 больных с коронавирусом, одна пациентка умерла.

Власти Польши решили объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Польша
powered by lun.ua