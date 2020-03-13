У Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 798, в Англії скасували вибори
П'ятниця, 13 березня 2020, 18:09
Місцеві вибори в Англії, намічені на травень цього року, були відкладені на рік через коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Великій Британії збільшилася до 798 - з 590 в четвер.
Представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, фактичне число інфікованих може становити від 5000 до 10 000 осіб.
Загальна кількість померлих в результаті наслідків коронавірусу становить 10 осіб.
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