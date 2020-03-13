В Британии количество больных коронавирусом выросло до 798, в Англии отменили выборы
Пятница, 13 марта 2020, 18:09
Местные выборы в Англии, намеченные на май этого года, были отложены на год из-за коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании выросло до 798 - с 590 в четверг.
Представители Министерства здравоохранения заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять от 5000 до 10 000 человек.
Общее количество умерших в результате последствий коронавируса составляет 10 человек.
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