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В Британии количество больных коронавирусом выросло до 798, в Англии отменили выборы

Пятница, 13 марта 2020, 18:09

Местные выборы в Англии, намеченные на май этого года, были отложены на год из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании выросло до 798 - с 590 в четверг.

Представители Министерства здравоохранения заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять от 5000 до 10 000 человек.

Общее количество умерших в результате последствий коронавируса составляет 10 человек.

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Коронавирус Великобритания
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