Коронавирус: Трамп запретил поездки в США для тех, кто посещал Шенген

В США запретят въезд иностранцев, в том числе граждан Украины, которые в последнее время жили или посещали Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп объявил о жестких ограничениях на въезд иностранцев в попытке бороться с распространением коронавируса.

В телеобращении, которое цитирует BBC, Трамп заявил, что поездки из 26 европейских стран будут прекращены на ближайшие 30 дней.

Однако, по его словам, "сильные, но необходимые" ограничения не будут распространяться на Великобританию, где в настоящее время подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

В США зарегистрировано 1135 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 38 смертельных случаев.

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"Чтобы новые заражения не попали на наши берега, мы приостановим все поездки из Европы", - сказал Трамп.

"Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь", - добавил он. Новый порядок не распространяется на граждан США.

В официальных документах Белого дома уточняется суть ограничений. В президентской прокламации, опубликованной вскоре после выступления Трампа, уточняется, что запрет распространяется на всех, кто находился в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в том числе за пределами ЕС, в течение 14 дней до их прибытия в США. Ограничение не имеет привязки к гражданству - значит, оно распространится также на украинцев, которые ездили в Шенген.

Это означает, что Ирландия исключена из запрета, поскольку она не входит в число 26 стран Шенгенского соглашения. Болгария, Хорватия и Румыния также являются членами ЕС, не входя в Шенгенскую зону.

Трамп сказал, что приостановка поездок будет также применяться к огромному количеству торговли и грузов, поступающих из Европы в США. Но позже он написал в Twitter, что "новые меры никак не повлияют на торговлю".

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