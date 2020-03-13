Франція наказала спортклубам ділити відвідувачів на групи з 10 осіб максимум

Франція хоче, щоб аматорські та професійні спортивні клуби обмежили свої заняття групами з 10 осіб максимум, заявила міністр спорту Роксана Марачиняну у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Марачиняну сказала журналістам, що спортклуби можуть вільно продовжувати свою діяльність у відповідальний спосіб, доки вони ділять своїх відвідувачів на групи з 10 людей максимум, включаючи тренерів.

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Франція, яка стала одним з головних епіцентрів епідемії коронавірусу в Європі, не буде скасовувати місцеві вибори, що пройдуть по всій території країни вже у неділю 15 березня.

Карантин у школах та інші заходи почнуть діяти у понеділок.

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