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Франція наказала спортклубам ділити відвідувачів на групи з 10 осіб максимум

П'ятниця, 13 березня 2020, 19:12

Франція хоче, щоб аматорські та професійні спортивні клуби обмежили свої заняття групами з 10 осіб максимум, заявила міністр спорту Роксана Марачиняну у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Марачиняну сказала журналістам, що спортклуби можуть вільно продовжувати свою діяльність у відповідальний спосіб, доки вони ділять своїх відвідувачів на групи з 10 людей максимум, включаючи тренерів.

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