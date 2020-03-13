Франция приказала спортклубам делить посетителей на группы по 10 человек максимум
Пятница, 13 марта 2020, 19:12
Франция хочет, чтобы любительские и профессиональные спортивные клубы ограничили свои занятия группами из 10 человек максимум, заявила министр спорта Роксана Марачиняну в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Марачиняну сказала журналистам, что спортклубы могут свободно продолжать свою деятельность в ответственный способ, пока они делят своих посетителей на группы по 10 человек максимум, включая тренеров.
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Франция, которая стала одним из главных эпицентров эпидемии коронавируса в Европе, не будет отменять местные выборы, которые пройдут по всей территории страны уже в воскресенье 15 марта.
Карантин в школах и другие меры начнут действовать в понедельник.
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