Frontex надіслав Греції підкріплення через кризу з мігрантами

Агентство ЄС з охорони кордонів Frontex заявило, що надіслало до Греції ще 100 прикордонників, щоб допомогти захистити кордон Європейського Союзу від напливу мігрантів.

Про це організація заявила 13 березня, повідомляє "Європейська правда".

Frontex сказала, що розміщення додаткових прикордонників із 22 країн-членів є частиною швидкого втручання, якого вимагали Афіни. Допомога також передбачатиме судна, літаки морського спостереження та транспортні засоби з тепловізорами.

Frontex вже має понад 500 офіцерів у Греції, а також 11 суден та іншу техніку.

Frontex 13 березня

Греція намагається зупинити величезну хвилю мігрантів, дорогу яким відкрила Туреччина. Криза спалахнула минулого місяця на тлі загострення воєнної ситуації в Сирії. Афіни заявляють, що понад 45 тисяч спроб перетнути кордон було зірвано.

В ЄС 13 березня заявили, що заплатять по 2 тисячі євро кожному мігранту, що перебуває в переповнених таборах на грецьких островах і бажає повернутися до рідної країни.