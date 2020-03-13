Frontex прислал Греции подкрепление из-за кризиса с мигрантами

Агентство ЕС по охране границ Frontex заявило, что направило в Грецию еще 100 пограничников, чтобы помочь защитить границу Европейского Союза от наплыва мигрантов.

Об этом организация заявила 13 марта, сообщает "Европейская правда".

Frontex заявила, что размещение дополнительных пограничников из 22 стран-членов является частью быстрого вмешательства, которого требовали Афины. Помощь также будет предусматривать суда, самолеты морского наблюдения и транспортные средства с тепловизорами.

Frontex уже имеет более 500 офицеров в Греции, а также 11 судов и другую технику.

Frontex 13 марта

Греция пытается остановить огромную волну мигрантов, дорогу которым открыла Турция. Кризис вспыхнул в прошлом месяце на фоне обострения военной ситуации в Сирии. Афины заявляют, что более 45 тыс. попыток пересечь границу было сорвано.

В ЕС 13 марта заявили, что заплатят по 2000 евро каждому мигранту, который находится в переполненных лагерях на греческих островах и желает вернуться в родную страну.