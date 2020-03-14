Троє військових очолюваної США коаліції поранені внаслідок обстрілу в Іраку

Унаслідок ракетної атаки на військову базу Таджі в Іраку поранень зазнали троє військових коаліції під керівництвом США.

Про це у Twitter заявив речник коаліції Майлз Каггінс, повідомляє "Європейська правда".

"(Коаліція) підтверджує, що принаймні 25 ракет калібру 107-мм завдали удару по іракській базі "Табір Таджі", де розміщені війська коаліції, 14 березня о 10:51 (іракський час). Троє членів коаліції та двоє іракців поранені", - заявив представник коаліції, додавши, що розслідування тривають.

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Напад на базу Табір Таджі стався лише через кілька днів після подібного інциденту, коли загинули троє військовослужбовців: двоє американців та британець.

У п'ятницю США відповіли на ракетну атаку, що відбулася в середу, авіаударами по складах озброєнь, які, за їхніми словами, застосовували члени підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла".

Однак військові Іраку заявили, що в цих авіаційних ударах загинуло п’ятеро силовиків та цивільний.

Ескалація відносин між Сполученими Штатами та Іраном останніми місяцями здебільшого розгортається на іракській землі.

Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники очолюваної США Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.