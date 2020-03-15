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Глава дипломатії ЄС повідомив Києву про перенесення візиту через пандемію

Неділя, 15 березня 2020, 15:13

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно проінформував Київ про те, що через пандемію коронавірусу відклав свій візит в Україну.

Про це пресслужба Європейської служби зовнішніх дій повідомила у неділю, 15 березня, пише "Європейська правда".

"Боррель повинен був розпочати свій перший візит до України в неділю 15 березня. Однак через спалах COVID-19 та вжиті заходи щодо його стримування йому довелося відкласти цей візит. Він має намір відвідати Україну в найкоротші терміни", - заявили у відомстві.

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Про своє рішення Боррель повідомив у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Він підкреслив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Євросоюзу. ЄС буде і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також її зусилля по проведенню реформ", - йдеться в пресрелізі.

 "ЄС вітає кроки українського керівництва щодо вирішення конфлікту на сході країни та щодо Криму. З огляду на майбутню шосту річницю незаконної анексії Кримського півострова ЄС підтверджує, що не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Росією", - сказано в повідомленні.

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Коронавірус Боррель Кулеба
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