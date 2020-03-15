Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эпидемия коронавируса продлится до 2021 года, заболеют 7,9 млн британцев - прогноз правительства

Несколько авиакомпаний по ошибке отменили рейсы в Украину за сутки до запрета

Кризис в Италии: 368 погибших от коронавируса в сутки, 3,5 тысячи новых больных

Германия закрывает границу с тремя странами - немецкие СМИ






Глава дипломатии ЕС сообщил Киеву о переносе визита из-за пандемии

Воскресенье, 15 марта 2020, 15:13

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель официально проинформировал Киев о том, что из-за пандемии коронавируса отложил свой визит в Украину.

Об этом пресс-служба Европейской службы внешних действий сообщила в воскресенье, 15 марта, пишет "Европейская правда".

"Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и принятых мерах по его сдерживанию ему пришлось отложить этот визит. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", - заявили в ведомстве.

Читайте также
15 вещей, которые нужно знать о закрытой границе Украины

О своем решении Боррель сообщил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Он подчеркнул, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза. ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ", - говорится в пресс-релизе.

"ЕС приветствует шаги украинского руководства по решению конфликта на востоке страны и по Крыму. Учитывая будущую шестую годовщину незаконной аннексии Крымского полуострова ЕС подтверждает, что не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Россией", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Боррель Кулеба
powered by lun.ua