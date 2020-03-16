Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони штук медичних масок, але їх перехопив німецький покупець.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пеллегріні розповів в ефірі телеканалу Ta3.

За словами прем'єра, Словаччина домовилася про купівлю 2 мільйонів медичних масок за 1,2 млн євро і продавець вимагав оплату готівкою.

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"Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку. Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою і збиралися летіти за масками урядовим літаком. Але прийшов німецький перекупник, заплатив і купив їх", - сказав Пеллегріні.

Він не уточнив, з ким саме словацький уряд вів в Україні переговори щодо купівлі масок - приватною особою, підприємством або державною установою.

Як відомо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на дану інформацію, заявивши, що якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства.

"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала в усьому світі на маски і респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розповісти багато цікавих історій на цю тему. А зараз скажу одне: якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко будемо блокувати їх разом з Міністерством внутрішніх справ і митницею. Здоров'ям громадян не торгуємо", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у Словаччині з 12 березня почали діяти жорсткі обмеження на в’їзд на наземних КПП: до країни пускають лише громадян держави, а також тих, хто має дозвіл на постійне чи тимчасове проживання.