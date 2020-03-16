Чехії обмежила вільне пересування громадян через коронавірус

Уряд Чехії обмежив вільне пересування людей по країні з 00:00 понеділка до 6:00 24 березня через подальше поширення коронавірусу нового типу.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех повідомив, що число інфікованих збільшилося до 293 осіб.

Заборона на вільне пересування не поширюється на поїздки на роботу, необхідні сімейні поїздки або відвідування медичних установ.

"Ми намагаємося звести до мінімуму міжособистісні контакти. Це не комендантська годину або домашній арешт", - прокоментував міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Згідно з урядовими розпорядженнями, люди повинні триматися на відстані не менше двох метрів в магазинах або на пошті і по можливості використовувати безготівкові розрахунки. Магазини повинні переконатися, що у них є умови для цього.

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Міністр фінансів Олена Шіллерова заявила, що підприємці можуть подати податкові декларації пізніше визначеного терміну без штрафних санкцій.

"Індивідуальні та корпоративні податкові декларації можуть бути подані без загрози санкцій до 1 липня 2020 року. Вам не потрібно турбуватися про санкції, якщо ви подасте декларацію пізніше", - сказала вона, додавши, що переплати будуть повернені протягом 30 днів.

Минулого тижня уряд Чехії оголосив надзвичайний стан, культурні та спортивні заходи були скасовані, магазини і ресторани закриті з суботи. Продуктові магазини, аптеки, заправні станції та інші сервіси продовжують роботу.

Починаючи з понеділка, всім іноземцям та чехам буде заборонений в'їзд до Чеської Республіки, за деякими винятками.