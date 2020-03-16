Правительство Испании готовится продолжить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса

Министр транспорта Испании Хосе Луис Авалос не исключает продолжения чрезвычайного положения более 15 дней, которые сначала были объявлены правительством для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"Очевидно, что нам придется продлить это положение, посмотрим, какими мерами, но через 15 дней, я не думаю, что мы способны выиграть эту битву", - признался Авалос.

Он предупредил, что такое расширение может привести к еще более строгим мерам, чем те, которые уже были приняты для сдерживания распространения коронавируса.

Все будет зависеть от эффективности уже введенных мер, что, как он подчеркнул, напрямую связано с их степенью соблюдения.

"Если мы все действительно ответственны и действуем в соответствии с требованиями, не легкомысленно оцениваем ситуацию, а скорее разделяем ответственность и едины перед лицом пандемии, то, очевидно, они будут иметь больший эффект", - сказал он.

По состоянию на воскресенье в Испании 7753 человека были инфицированы. В субботу количество зараженных превысило 5700. Количество смертей удвоилось и в воскресенье составила 288.