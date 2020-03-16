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Кулеба заперечив, що 2 млн українських масок нелегально продали в Німеччину

Понеділок, 16 березня 2020, 15:45

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заява прем'єр-міністра Словаччини про продаж двох мільйонів українських медичних масок німецькому покупцю не відповідає дійсності.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це  Кулеба сказав на брифінгу в Києві у понеділок.

"Ми перевірили всі бази даних, в тому числі митні. Ми провели консультації на всіх рівнях і не виявили жодних ознак, що той обсяг масок, про який говорив прем’єр-міністр Словаччини, потрапив до Німеччини. Таким чином я спростовую заяву, яка вчора спричинила стільки галасу", - сказав міністр закордонних справ.

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"Запевняю, що уряд докладатиме зусиль, щоб утримувати якомога більше масок в Україні, і щоб знаходити додаткові джерела їх постачання в інших країнах світу", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що "Україна не торгує здоров'ям своїх громадян" та заборонила експорт медичних масок.

"Будь-яка спроба в обхід закону здійснити експорт масок буде жорстко каратися. Якщо Словаччина планувала це зробити, то планувала зробити це в обхід закону", - додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони штук медичних масок, але їх перехопив німецький покупець, запропонувавши вищу ціну.

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