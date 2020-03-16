Кулеба опроверг, что 2 млн украинских масок нелегально продали в Германию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление премьер-министра Словакии о продаже двух миллионов украинских медицинских масок немецкому покупателю не соответствует действительности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на брифинге в Киеве в понедельник.

"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные. Мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом я опровергаю заявление, которое вчера наделало столько шума", - сказал министр иностранных дел.

"Уверяю, что правительство будет прилагать усилия, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине и чтобы находить дополнительные источники их поставки в других странах мира", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что "Украина не торгует здоровьем своих граждан" и запретила экспорт медицинских масок.

"Любая попытка в обход закона осуществить экспорт масок будет жестко караться. Если Словакия планировала это сделать, то планировала сделать это в обход закона", - добавил министр.

Напомним, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона медицинских масок, но их перехватил немецкий покупатель, предложив более высокую цену.

Читайте также: "Закрытые границы, "забытые" туристы, миллионы больных за год: как в Европе готовятся к пику коронавируса"