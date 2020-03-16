Україна домовилася з Австрією про українців, в яких закінчується термін перебування

Посольство України домовилося з австрійською стороною про алгоритм дій, за яким громадяни України, які "застрягли" в Австрії через обмеження, зможуть продовжити дозвіл на перебування на території країни.

Про це повідомили у МЗС України в понеділок ввечері, пише "Європейська правда".

"Посольство України в Австрії провело переговори з управлінням поліції у справах іноземців у Відні. Вже узгоджено алгоритм дій, за яким громадяни України зможуть продовжити дозвіл на перебування на території Австрії.

Йдеться про випадки, в яких громадяни України з об'єктивних причин не можуть залишити територію Австрії", - зазначили у міністерстві.

В МЗС уточнили, що це стосується громадян, у яких закінчується діючий дозвіл на перебування, віза або кількість днів для перебування в країні з біометричним паспортом.

Щоби продовжити дозвіл, візу або кількість днів для перебування в країні з біометричним паспортом, українців у Австрії закликали звернутися за номером телефону 01/31031034067 або написати листа на електронну адресу: LPD-W-AFA-3-Fremdenpolizei@polizei.gv.at

Як повідомлялось, МЗС просить українців, які, перебуваючи за кордоном, не можуть повернутись до України і зіткнулись із закінченням терміну дії візи, надати українському посольству країни перебування копії своїх документів.

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