Украина договорилась с Австрией об украинцах, в которых заканчивается срок пребывания

Посольство Украины договорилось с австрийской стороной об алгоритме действий, по которому граждане Украины, которые "застряли" в Австрии из-за ограничений, смогут продлить разрешение на пребывание на территории страны.

Об этом сообщили в МИД Украины в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

"Посольство Украины в Австрии провело переговоры с управлением полиции по делам иностранцев в Вене. Уже согласовано алгоритм действий, по которому граждане Украины смогут продлить разрешение на пребывание на территории Австрии.

Речь идет о случаях, в которых граждане Украины по объективным причинам не могут покинуть территорию Австрии", - отметили в министерстве.

В МИД уточнили, что это касается граждан, у которых заканчивается действующее разрешение на пребывание, виза или количество дней для пребывания в стране с биометрическим паспортом.

Чтобы продлить разрешение, визу или количество дней для пребывания в стране с биометрическим паспортом, украинцев в Австрии призвали обратиться по телефону 01/31031034067 или написать письмо на электронный адрес: LPD-W-AFA-3-Fremdenpolizei@polizei.gv.at

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