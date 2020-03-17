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Українців вивозять з Єгипту, зранку вже 5 літаків на "Бориспіль"

Вівторок, 17 березня 2020, 09:41

Авіакомпанія SkyUp Airlines почала вивозити з Єгипту українських туристів, яким скасували рейси через закриття авіасполучення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів (фото). Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", - написав Кулеба.

 

Він також повідомив, що на Шрі-Ланці застрягли 105 громадян України, посольство займається питанням їх евакуації.

Щодо евакуації українців з Польщі, вирішується питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

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"Завдяки домовленостям наших прикордонників (подяка Сергію Дейнеко та його колегам) з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - написав Кулеба.

Він також додав, що Україна по всьому світу шукає тести на коронавірус та апарати вентиляції легенів.

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Коронавірус Кулеба
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