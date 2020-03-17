Украинцев вывозят из Египта, утром уже 5 самолетов на "Борисполь" - Кулеба

Авиакомпания SkyUp Airlines начала вывозить из Египта украинских туристов, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал Кулеба.

Он также сообщил, что на Шри-Ланке застряли 105 граждан Украины, посольство занимается вопросом их эвакуации.

Что касается эвакуации украинцев из Польши, то решается вопрос о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - написал Кулеба.

Он также добавил, что Украина по всему миру ищет тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких.

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