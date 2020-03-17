Франція продовжує дію дозволів на перебування у країні для українців та інших іноземців

У зв’язку з надзвичайними обставинами, зумовленими коронавірусом, Франція на три місяці продовжує термін дії документів, які дають іноземцям право на перебування в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві префектури поліції Парижа, яку поширила AFP.

"Щоб убезпечити перебування на території Франції іноземців у звичайних ситуаціях та уникнути обмеження їхніх прав, наданих чинною посвідкою на проживання... чинність документів, термін дії яких спливає, продовжується на три місяці, починаючи з 16 березня", - йдеться у повідомленні.

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Дане рішення не обмежується окремим переліком країн та діє для всіх іноземців, включаючи громадян України.

Це стосується довготривалих віз, посвідок на проживання (окрім працівників дипломатичних та консульських установ), тимчасових посвідок на проживання, посвідчень шукачів притулку та документів тих, хто вже очікує отримання посвідки на проживання.

З огляду на санітарні заходи для протидії поширенню вірусу Covid-19, прийом заявок у префектурах на отримання посвідок на проживання тимчасово призупинено.

Також Офіс з питань імміграції та інтеграції (Office français de l'immigration et de l'intégration) оголосив про призупинення усіх процедур прийому громадян, за винятком тих, що стосуються шукачів притулку.

Нагадаємо, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.



Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).



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