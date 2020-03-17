Франция продлевает действие разрешений на пребывание в стране для украинцев и других иностранцев

В связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными коронавирусом, Франция на 3 месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении префектуры полиции Парижа, распространенном AFP.

"Чтобы обезопасить пребывание на территории Франции иностранцев в обычных ситуациях и избежать ограничения их прав, предоставленных действующим видом на жительство..., действие документов, срок действия которых истекает, продлевается на три месяца, начиная с 16 марта", - говорится в сообщении.

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Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.

Это касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.

Учитывая санитарные меры по противодействию распространению вируса COVID-19, прием заявок в префектурах на получение вида на жительство временно приостановлено.

Также Офис по вопросам иммиграции и интеграции (Office français de l'immigration et de l'intégration) объявил о приостановлении всех процедур приема граждан, за исключением тех, которые касаются просителей убежища.

Напомним, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Это включает отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция - на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

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