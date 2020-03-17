У Польщі - п’ята жертва коронавірусу, заражених більше 200

У Польщі п’ята людина померла від коронавірусу, крім того, в країні зафіксували 28 нових випадків зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

П’ятою жертвою став 57-річний чоловік, який страждав іншими хворобами.

"З жалем повідомляємо, що в лікарні у Валбжиху (Нижньосілезьке воєводство) померла п'ята людина, інфікована коронавірусом. Це 57-річний чоловік, у якого були супутні захворювання", - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Всього в Польщі було виявлено 205 випадків коронавірусної інфекції.

Раніше повідомлялося про те, що заразився міністр навколишнього середовища Міхал Вось. Міністри, які були на останньому засіданні уряду, пройшли тести на коронавірус. Результати повинні бути відомі у вівторок.