В Польше - пятая жертва коронавируса, зараженных более 200
Вторник, 17 марта 2020, 12:19
В Польше пятый человек умер от коронавируса, кроме того, в стране зафиксировали 28 новых случаев заражения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Пятой жертвой стал 57-летний мужчина, страдавший другими болезнями.
"С сожалением сообщаем, что в больнице в Валбжихе (Нижнесилезское воеводство) умер пятый человек, инфицированный коронавирусом. Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении Минздрава Польши.
Всего в Польше было обнаружено 205 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось о том, что заразился министр окружающей среды Михал Вось. Министры, которые были на последнем заседании правительства, прошли тесты на коронавирус. Результаты должны быть известны во вторник.
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