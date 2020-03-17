В Польше - пятая жертва коронавируса, зараженных более 200

В Польше пятый человек умер от коронавируса, кроме того, в стране зафиксировали 28 новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пятой жертвой стал 57-летний мужчина, страдавший другими болезнями.

"С сожалением сообщаем, что в больнице в Валбжихе (Нижнесилезское воеводство) умер пятый человек, инфицированный коронавирусом. Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Всего в Польше было обнаружено 205 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что заразился министр окружающей среды Михал Вось. Министры, которые были на последнем заседании правительства, прошли тесты на коронавирус. Результаты должны быть известны во вторник.