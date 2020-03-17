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18 депутатів французького парламенту заразились коронавірусом

Вівторок, 17 березня 2020, 13:26

Коронавірусом нового типу у Франції заразились вже 18 депутатів французького парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу законодавчого органу Франції.

Загалом станом на понеділок 16 березня у французькому парламенті підтверджено 26 випадків заражень. Вірус, зокрема, підхопили 18 депутатів і 4 членів їхніх команд. Решта – інші працівники парламенту.

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8 осіб перебувають під наглядом працівників охорони здоров’я. 15 людей протестували і результат виявився негативним. У парламенті не розголошують імен та посад цих людей.

У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.

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Коронавірус Франція
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