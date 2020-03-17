18 депутатов французского парламента заразились коронавирусом

Коронавирусом нового типа во Франции заразились уже 18 депутатов французского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу законодательного органа Франции.

Всего по состоянию на понедельник 16 апреля во французском парламенте подтверждено 26 случаев заражения. Вирус, в частности, подхватили 18 депутатов и 4 члена их команд. Остальные - другие работники парламента.

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8 человек находятся под наблюдением врачей. 15 человек протестовали - и результат оказался отрицательным. В парламенте не разглашают имен и должностей этих людей.

У депутата Жана-Люка Рейтцера, который стал первым членом ассамблеи, заразившимся вирусом, болезнь прогрессирует. Он остается в больнице. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, как известно, в конце февраля встречался с Райтцером и после этого самоизолировался в Украине. Коронавирус у него не подтвердили.

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