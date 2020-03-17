В Чорногорії, де немає коронавірусу, ресторатора затримали на 3 доби за порушення карантину

У столиці Чорногорії Подгориці власника ресторану, який відкрив свій заклад всупереч розпорядженню уряду про карантин, затримали на 72 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на поліцейське управління Чорногорії.

"Подгорицька поліція затримала власника ресторану "Кербер", який порушив тимчасовий захід міністерства охорони здоров’я про запобігання передачі коронавірусу в Чорногорії, відкривши цей заклад та надавши послуги громадського харчування сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні поліції від 16 березня.

📢 Podgorička policija je uhapsila vlasnika ugostiteljskog objekta „Kerber" koji je jutros prekršio privremenu mjeru @MinZdravlja o sprječavanju prenošenja #coronavirus u #CrnaGora, na način što je jutros otvorio ovaj objekat i vršio ugostiteljske usluge.#CoronaInfoCG @VladaCG pic.twitter.com/aJ8FFokAWq — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 16, 2020

Крім того, у вівторок 17 березня за порушення заборони на роботу всіх кафе, барів та ресторанів в Подгориці та Мойковаці затримано ще 4 людини. У поліції не вказали, на який термін затримано цих осіб.

Чорногорія залишається єдиною країною Європи, де офіційно немає підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Під медико-санітарним наглядом у Чорногорії перебувають 1068 осіб.

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