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В Черногории, где нет коронавируса, ресторатора задержали на 72 часа за нарушение карантина

Вторник, 17 марта 2020, 15:26

В столице Черногории Подгорице владельца ресторана, который открыл свое заведение вопреки распоряжению правительства о карантине, задержали на 72 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицейское управление Черногории.

"Подгорицкая полиция задержала владельца ресторана "Кербер", который нарушил временную меру министерства здравоохранения о предотвращении передачи коронавируса в Черногории, открыв это заведение и предоставив услуги общественного питания сегодня утром", - говорится в сообщении полиции от 16 марта.

Кроме того, во вторник 17 марта за нарушение запрета на работу всех кафе, баров и ресторанов в Подгорице и Мойковаце задержаны еще 4 человека. В полиции не указали, на какой срок задержаны эти лица.

Черногория остается единственной страной Европы, где официально нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Под медико-санитарным надзором в Черногории находятся 1068 человек.

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