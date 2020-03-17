В Черногории, где нет коронавируса, ресторатора задержали на 72 часа за нарушение карантина

В столице Черногории Подгорице владельца ресторана, который открыл свое заведение вопреки распоряжению правительства о карантине, задержали на 72 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицейское управление Черногории.

"Подгорицкая полиция задержала владельца ресторана "Кербер", который нарушил временную меру министерства здравоохранения о предотвращении передачи коронавируса в Черногории, открыв это заведение и предоставив услуги общественного питания сегодня утром", - говорится в сообщении полиции от 16 марта.

📢 Podgorička policija je uhapsila vlasnika ugostiteljskog objekta „Kerber" koji je jutros prekršio privremenu mjeru @MinZdravlja o sprječavanju prenošenja #coronavirus u #CrnaGora, na način što je jutros otvorio ovaj objekat i vršio ugostiteljske usluge.#CoronaInfoCG @VladaCG pic.twitter.com/aJ8FFokAWq — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 16, 2020

Кроме того, во вторник 17 марта за нарушение запрета на работу всех кафе, баров и ресторанов в Подгорице и Мойковаце задержаны еще 4 человека. В полиции не указали, на какой срок задержаны эти лица.

Черногория остается единственной страной Европы, где официально нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Под медико-санитарным надзором в Черногории находятся 1068 человек.

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