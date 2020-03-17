Austrian Airlines скасувала регулярні польоти до кінця березня

Авіакомпанія Austrian Airlines у зв'язку з коронавірусом припиняє всі регулярні польоти до кінця березня.

Про це "Європейській правді" повідомили у авіакомпанії.

"Оскільки нові заборони на в’їзд щоденно вводяться по всьому світу, а попит на авіаперевезення швидко знижується, ми вирішили сьогодні тимчасово припинити польоти з вечора середи, 18 березня 2020 року, до 28 березня 2020 року", - зазначили в компанії.

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Усі скасовані рейси будуть переброньовані автоматично. Пасажирів попросили перевірити статус перебронювання в розділі "Мої замовлення" на сайті austrian.com.

"Ми дуже шкодуємо через те, що сьогодні зіткнулися з цим радикальним заходом. Це було непросте рішення, але, на жаль, воно необхідне. Звичайно, ми також готуємося до нового старту після кризи", - додали в компанії.

Нагадаємо, в Австрії критична ситуація з українцями, чиї рейси Austrian Airlines були скасовані. Посольство України в Австрії пустило їх на свою територію.

Посольство просить Austrian Airlines направити до Києва літак з українцями, які не потрапили на їхні скасовані рейси, але поки безуспішно.

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