Austrian Airlines отменила регулярные полеты до конца марта

Авиакомпания Austrian Airlines в связи с эпидемией коронавируса прекращает все регулярные полеты до конца марта.

Об этом "Европейской правде" сообщили в авиакомпании.

"Поскольку новые запреты на въезд ежедневно вводят по всему миру, а спрос на авиаперевозки быстро снижается, мы решили сегодня временно прекратить полеты с вечера среды, 18 марта 2020 года, до 28 марта 2020 года", - отметили в компании.

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Все отмененные рейсы будут перебронированы автоматически. Пассажиров попросили проверить статус перебронирования в разделе "Мои заказы" на сайте austrian.com.

"Мы очень сожалеем, что сегодня столкнулись с этими радикальными мерами. Это было непростое решение, но, к сожалению, оно необходимо. Конечно, мы также готовимся к новому старту после кризиса", - добавили в компании.

Напомним, в Австрии критическая ситуация с украинцами, чьи рейсы Austrian Airlines были отменены. Посольство Украины в Австрии пустило их на свою территорию.

Посольство просит Austrian Airlines направить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы, но пока безуспешно.

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