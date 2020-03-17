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Проєкти Трудового кодексу і законів про працю доопрацюють для відповідності праву ЄС

Вівторок, 17 березня 2020, 19:11

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС рекомендував доопрацювати проєкти Трудового кодексу і два законопроєкти про працю, аби вони повністю враховували положення права ЄС.

Про це у вівторок повідомили у пресслужбі ВР, пише "Європейська правда".

На засіданні 17 березня комітет розглянув проєкти Трудового кодексу №2410, 2410-1 та проєкти законів про працю №2708-1, №2708-2.

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Комітет визнав їх такими, що не суперечать зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС.

Утім, щодо цих документів у членів комітету була низка зауважень. Стосувались вони, зокрема, тих статей, де йдеться про обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі тощо.

Також законопроєкти, за результатами їхнього розгляду, рекомендовано доопрацювати з метою повного врахування та належної імплементації положень права ЄС та конвенцій Міжнародної організації праці. 

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