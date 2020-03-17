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Проекты Трудового кодекса и законов о труде доработают для соответствия праву ЕС

Вторник, 17 марта 2020, 19:11

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС рекомендовал доработать проекты Трудового кодекса и два законопроекта о труде, чтобы они полностью учитывали положения права ЕС.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ВР, пишет "Европейская правда".

На заседании 17 марта комитет рассмотрел проекты Трудового кодекса №2410, 2410-1 и проекты законов о труде №2708-1, №2708-2.

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Комитет признал их такими, которые не противоречат обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и праву ЕС.

Но к этим документам у членов комитета был ряд замечаний. Касались они, в частности, тех статей, в которых говорится об ограничении прав работников, зависящих от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и тому подобного.

Также законопроекты, по результатам их рассмотрения, рекомендовано доработать с целью полного учета и надлежащей имплементации положений права ЕС и конвенций Международной организации труда. 

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