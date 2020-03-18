Кіпр забороняє рейси з України і ще 27 країн через коронавірус

Уряд Кіпру оголосив про заборону польотів з 28 країн з 3 годині ночі в суботу, 21 березня, в рамках посилених заходів щодо припинення розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Заборона буде діяти до 30 квітня і стосується рейсів з України, а також Великої Британії, Греції, Росії, Німеччини, Бахрейну, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Єгипту, Естонії, Угорщини, Ірландії, Ізраїлю, Йорданії, Латвії, Лівану, Литви, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Катару, Румунії, Сербії, Словаччини, Швеції та Швейцарії.

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Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну оголосив, що протягом найближчих 14 днів будуть дозволені тільки польоти вантажних літаків. Ці заходи будуть переглянуті через два тижні.

Пасажири, які прилетять на Кіпр до суботи, повинні мати медичне свідоцтво про стан здоров'я, видане не пізніше чотирьох днів до прильоту.

Літакам буде дозволено залишати аеропорти з людьми, охочими покинути острів. Також будуть прийматися спеціальні чартери для евакуації туристів.

Людям, які прибувають до суботи, все одно потрібно буде відправлятися в 14-денний карантинний центр, за винятком людей, які подорожують за медичними показаннями, які залишатимуться в ізоляції для продовження лікування.

На Кіпрі підтверджено 49 випадків захворювання на коронавірус, 27 людей заразилися всередині країни.

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