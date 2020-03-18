Фінляндія запровадила надзвичайний стан і закриває кордон
Фінляндія почне обмежувати рух через кордони опівночі 19 березня. Ці обмеження залишаться в силі до середини квітня.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті МВС Фінляндії.
Обмеження стосуються як зовнішніх, так і внутрішніх кордонів Фінляндії. Пункти перетину кордону будуть закриті і набуде чинності внутрішній прикордонний контроль.
"Фінляндія та весь світ знаходяться в дуже серйозному становищі через коронавірус. Ситуація вимагає багато чого від кожного з нас. Прикордонний рух Фінляндії значно обмежена. Цими рішеннями уряд хоче зробити свій внесок в забезпечення функціонування фінського суспільства і системи охорони здоров'я у виняткових обставинах", - сказала міністр внутрішніх справ Марія Охісало.
Повністю закривається пересування через кордон автомобільним, морським і повітряним транспортом. Особи, що повертаються до Фінляндії з-за кордону, повинні залишатися в умовах карантину протягом 14 днів.
Громадяни Фінляндії і люди, які постійно проживають в Фінляндії, можуть повернутися. Іноземні туристи в Фінляндії можуть покинути країну.
Вантажні перевезення тривають на всіх кордонах. Необхідний приміський рух залишається і буде тривати на внутрішніх кордонах ЄС.
У Фінляндії введено режим надзвичайної ситуації, щонайменше, на місяць. Обмеження набрали чинності сьогодні опівночі.
Уже вчора були введені обмеження, що стосуються продажу ліків і медичного приладдя.
Більшість навчальних закладів переведено на дистанційне навчання. Багато громадських закладів, такі як музеї, бібліотеки і спортивні споруди закриті. Заборонені масові заходи з числом учасників понад 10 осіб.
Водночас дозволені, в тому числі, вуличні ігри, відвідування ресторанів і кінотеатрів, зборів організацій та муніципальних органів влади.
Загалом у Фінляндії наразі щонайменше 322 підтверджених випадків зараження коронавірусів.