Фінляндія запровадила надзвичайний стан і закриває кордон

Фінляндія почне обмежувати рух через кордони опівночі 19 березня. Ці обмеження залишаться в силі до середини квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті МВС Фінляндії.

Обмеження стосуються як зовнішніх, так і внутрішніх кордонів Фінляндії. Пункти перетину кордону будуть закриті і набуде чинності внутрішній прикордонний контроль.

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"Фінляндія та весь світ знаходяться в дуже серйозному становищі через коронавірус. Ситуація вимагає багато чого від кожного з нас. Прикордонний рух Фінляндії значно обмежена. Цими рішеннями уряд хоче зробити свій внесок в забезпечення функціонування фінського суспільства і системи охорони здоров'я у виняткових обставинах", - сказала міністр внутрішніх справ Марія Охісало.

Повністю закривається пересування через кордон автомобільним, морським і повітряним транспортом. Особи, що повертаються до Фінляндії з-за кордону, повинні залишатися в умовах карантину протягом 14 днів.

Громадяни Фінляндії і люди, які постійно проживають в Фінляндії, можуть повернутися. Іноземні туристи в Фінляндії можуть покинути країну.

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Вантажні перевезення тривають на всіх кордонах. Необхідний приміський рух залишається і буде тривати на внутрішніх кордонах ЄС.

У Фінляндії введено режим надзвичайної ситуації, щонайменше, на місяць. Обмеження набрали чинності сьогодні опівночі.

Уже вчора були введені обмеження, що стосуються продажу ліків і медичного приладдя.

Більшість навчальних закладів переведено на дистанційне навчання. Багато громадських закладів, такі як музеї, бібліотеки і спортивні споруди закриті. Заборонені масові заходи з числом учасників понад 10 осіб.

Водночас дозволені, в тому числі, вуличні ігри, відвідування ресторанів і кінотеатрів, зборів організацій та муніципальних органів влади.

Загалом у Фінляндії наразі щонайменше 322 підтверджених випадків зараження коронавірусів.