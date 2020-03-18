Мальта закриває пасажирське авіасполучення з 21 березня

З 21 березня Мальта припиняє приймати пасажирські авіарейси з інших країн.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

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"За рішенням мальтійських органів охорони здоров'я, усі пасажирські авіарейси до Мальти тимчасово припиняються, за винятком рейсів, що вирушають до 23.59 UTC 20 березня", - йдеться у повідомленні.

Заборона не поширюється на вантажні перевезення, гуманітарні рейси та рейси, якими мальтійські громадяни будуть повертатися на батьківщину.

Зазначається, що в особливих випадках можуть надати дозвіл на індивідуальні рейси.

Минулого тижня Мальта заборонила рейси до Італії, Німеччини, Франції, Швейцарії та Іспанії, а також запровадила обов’язковий 14-денний карантин для усіх мандрівників, що прибувають на острів