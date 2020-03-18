Мальта закриває пасажирське авіасполучення з 21 березня
З 21 березня Мальта припиняє приймати пасажирські авіарейси з інших країн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.
"За рішенням мальтійських органів охорони здоров'я, усі пасажирські авіарейси до Мальти тимчасово припиняються, за винятком рейсів, що вирушають до 23.59 UTC 20 березня", - йдеться у повідомленні.
Заборона не поширюється на вантажні перевезення, гуманітарні рейси та рейси, якими мальтійські громадяни будуть повертатися на батьківщину.
Зазначається, що в особливих випадках можуть надати дозвіл на індивідуальні рейси.
Минулого тижня Мальта заборонила рейси до Італії, Німеччини, Франції, Швейцарії та Іспанії, а також запровадила обов’язковий 14-денний карантин для усіх мандрівників, що прибувають на острів