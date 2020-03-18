Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію






Мальта закриває пасажирське авіасполучення з 21 березня

Середа, 18 березня 2020, 11:54

З 21 березня Мальта припиняє приймати пасажирські авіарейси з інших країн.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Читайте також
Лідери країн ЄС погодилися закрити зовнішні кордони для боротьби з коронавірусом

"За рішенням мальтійських органів охорони здоров'я, усі пасажирські авіарейси до Мальти тимчасово припиняються, за винятком рейсів, що вирушають до 23.59 UTC 20 березня", - йдеться у повідомленні.

Заборона не поширюється на вантажні перевезення, гуманітарні рейси та рейси, якими мальтійські громадяни будуть повертатися на батьківщину.

Зазначається, що в особливих випадках можуть надати дозвіл на індивідуальні рейси. 

Минулого тижня Мальта заборонила рейси до Італії, Німеччини, Франції, Швейцарії та Іспанії, а також запровадила обов’язковий 14-денний карантин для усіх мандрівників, що прибувають на острів

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Мальта
powered by lun.ua