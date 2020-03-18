Мальта закрывает пассажирское авиасообщение с 21 марта

С 21 марта Мальта прекращает принимать пассажирские авиарейсы из других стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

"По решению мальтийских органов здравоохранения, все пассажирские авиарейсы на Мальту временно прекращаются, за исключением рейсов, отправляющихся в 23.59 UTC 20 марта", - говорится в сообщении.

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Запрет не распространяется на грузовые перевозки, гуманитарные рейсы и рейсы, которыми мальтийские граждане будут возвращаться на родину.

Отмечается, что в особых случаях могут разрешить индивидуальные рейсы.

На прошлой неделе Мальта запретила рейсы в Италию, Германию, Францию, Швейцарию и Испании, а также ввела обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих на остров