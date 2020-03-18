У Туреччині – перша смерть від коронавірусу, кількість заражень зросла вдвічі

У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу, а кількість заражених підстрибнула одразу на 51 випадок протягом останньої доби.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Наразі у Туреччині зареєстрували 98 випадків зараження коронавірусом.

"Встановлено, що пацієнт, який став жертвою коронавірусу, заразився цим захворюванням від китайського співробітника", - сказав міністр.

Раніше Коджа оголосив, що Туреччина заборонить польоти ще з дев'яти країн, починаючи з вівторка, в результаті чого загальне число країн з обмеженим доступом досягне 20.

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Оскільки Анкара посилює свої заходи щодо стримування спалаху хвороби, міністерство внутрішніх справ наказало закрити по країні майже всі місця проведення громадських зборів, включаючи кафе, кінотеатри, спортивні зали та зали одружень. Раніше міністерство розпорядилося також закрити всі бари, дискотеки та нічні клуби.

Вищий релігійний орган країни, Президія у справах релігій, оголосив про заборону молитовних зборів, включаючи п'ятничні молитви, залишивши мечеті відкритими для людей, які бажають здійснювати щоденні молитви.

Уряд раніше закрив школи на два тижні, починаючи з 16 березня, в той час як університети були закриті на три тижні.

Про перший випадок коронавірусу у Туреччині стало відомо тиждень тому.