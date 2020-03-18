В Турции - первая смерть от коронавируса, число заражений выросло вдвое
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса, а количество зараженных подскочило сразу на 51 случай за последние сутки.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
Сейчас в Турции зарегистрировали 98 случаев заражения коронавирусом.
"Установлено, что пациент, который стал жертвой коронавируса, заразился этим заболеванием от китайского сотрудника", - сказал министр.
Ранее Коджа объявил, что Турция запретит полеты еще из девяти стран, начиная со вторника, в результате чего общее число стран с ограниченным доступом достигнет 20.
Поскольку Анкара усиливает свои меры по сдерживанию вспышки болезни, министерство внутренних дел приказало закрыть по стране почти все места проведения общественных собраний, включая кафе, кинотеатры, спортивные залы и залы бракосочетаний. Ранее министерство распорядилось также закрыть все бары, дискотеки и ночные клубы.
Высший религиозный орган страны, Президиум по делам религий, объявил о запрете молитвенных собраний, включая пятничные молитвы, оставив мечети открытыми для людей, которые хотят осуществлять ежедневные молитвы.
Правительство ранее закрыло школы на две недели, начиная с 16 марта, в то время как университеты были закрыты на три недели.
О первом случае коронавируса в Турции стало известно неделю назад.