В Турции - первая смерть от коронавируса, число заражений выросло вдвое

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса, а количество зараженных подскочило сразу на 51 случай за последние сутки.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Сейчас в Турции зарегистрировали 98 случаев заражения коронавирусом.

"Установлено, что пациент, который стал жертвой коронавируса, заразился этим заболеванием от китайского сотрудника", - сказал министр.

Ранее Коджа объявил, что Турция запретит полеты еще из девяти стран, начиная со вторника, в результате чего общее число стран с ограниченным доступом достигнет 20.

Читайте также В Турции задержали 19 человек за "провокационные" посты о коронавирусе

Поскольку Анкара усиливает свои меры по сдерживанию вспышки болезни, министерство внутренних дел приказало закрыть по стране почти все места проведения общественных собраний, включая кафе, кинотеатры, спортивные залы и залы бракосочетаний. Ранее министерство распорядилось также закрыть все бары, дискотеки и ночные клубы.

Высший религиозный орган страны, Президиум по делам религий, объявил о запрете молитвенных собраний, включая пятничные молитвы, оставив мечети открытыми для людей, которые хотят осуществлять ежедневные молитвы.

Правительство ранее закрыло школы на две недели, начиная с 16 марта, в то время как университеты были закрыты на три недели.

О первом случае коронавируса в Турции стало известно неделю назад.