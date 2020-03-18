У Сербії ввели комендантську годину, людям старше 65 років заборонено виходити з дому

У Сербії в зв'язку поширенням коронавірусу суворо обмежили свободу пересування, людям старше 65 років заборонено залишати свої будинки.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на PTC.

У всіх міських районах заборонено виходити на вулицю особам старше 65 років, а в сільській місцевості - особам старше 70 років, заявив президент Сербії Александар Вучич після засідання уряду.

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З 8 години вечора до 5 години ранку ніхто не повинен перебувати на вулиці, крім співробітників компетентних органів і тих, хто працює в третю зміну.

Вучич сказав, що через відсутність дисципліни, необхідної для зниження ризику захворювання для населення, уряд прийняв рішення, які непопулярні, але захистять життя громадян.

Він також сказав, що для пенсіонерів супермаркети працюватимуть за особливими правилами з 4.00 до 7.00 і в неділю вранці, коли на вулиці нікого немає.

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Сербська армія візьме під свій контроль всі прикордонні пункти і всі центри для мігрантів. Військові також беруть під контроль всі лікарні.

"Вони повинні бути озброєні, щоб захистити лікарів. У нас була ситуація, коли люди, які приїжджають з-за кордону, хотіли побити наших лікарів. Вони працюють для наших дітей і наших батьків", - сказав Вучич.

За останніми даними, у Сербії зареєстровано 83 випадки захворювання на коронавірус, це на 11 більше, ніж днем раніше.