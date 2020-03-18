В Сербии ввели комендантский час, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома

В Сербии в связи с распространением коронавируса строго ограничили свободу передвижения, людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PTC.

Во всех городских районах запрещено выходить на улицу лицам старше 65 лет, а в сельской местности - лицам старше 70 лет, заявил президент Сербии Вучич после заседания правительства.

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С 8:00 вечера до 5:00 утра никто не должен находиться на улице, кроме сотрудников компетентных органов и тех, кто работает в третью смену.

Вучич сказал, что из-за отсутствия дисциплины, необходимой для снижения риска заболевания для населения, правительство приняло решения, которые непопулярны, но защитят жизни граждан.

Он также сказал, что для пенсионеров супермаркеты будут работать по особым правилам с 4.00 до 7.00 и в воскресенье утром, когда на улице никого нет.

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Сербская армия возьмет под свой контроль все пограничные пункты и все центры для мигрантов. Военные также берут под контроль все больницы.

"Они должны быть вооружены, чтобы защитить врачей. У нас была ситуация, когда люди, которые приезжают из-за границы, хотели побить наших врачей. Они работают для наших детей и наших родителей", - сказал Вучич.

По последним данным, в Сербии зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусом, это на 11 больше, чем днем ​​ранее.