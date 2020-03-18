Греческая полиция распылили слезоточивый газ на мигрантов на границе с Турцией

На греко-турецкой границе в ночь на среду произошли столкновения, после того как около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Греческая полиция заявила, что использовала слезоточивый газ, чтобы отразить наступление мигрантов к югу от пограничного перехода Кастаниес. Правоохранители заявили, что турецкая полиция также применила слезоточивый газ на греческой границе. Столкновения начались в 2 часа ночи и продолжались около двух часов.

По оценкам, около 2000 мигрантов все еще стоят лагерем на греко-турецкой границе, через несколько недель после того, как Турция объявила свои границы с Европой открытыми и призвала мигрантов и беженцев, проживающих в этой стране, попытаться пересечь границу с Грецией - членом Евросоюза.

Десятки тысяч людей направились к границе, несмотря на то, что Греция настаивала на закрытии своей восточной границы, которая также является внешней границей ЕС. Этот шаг был сделан после нескольких месяцев угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границы и позволить миллионам беженцев попасть в Европу, если ЕС не предоставит больше поддержки для беженцев в Турции.

ЕС заявляет, что соблюдает соглашение с Турцией от 2016 года, в соответствии с которым он предоставляет миллиарды евро в обмен на то, что Турция заботится о более чем 3,5 миллионах беженцев из соседней Сирии.