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Группу украинцев забрали из Австрии президентским самолетом

Среда, 18 марта 2020, 21:44

33 граждан Украины эвакуированы из Вены бортом президента.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Как известно, Украина уже договорилась об организации нескольких чартерных рейсов из Вены в Киев для эвакуации граждан, которые не успели выехать к закрытию пассажирского сообщения. В частности, Austrian Airlines в среду выполнил рейс Вена-Киев. Однако в Вене остаются и другие граждане.

"Сегодня после обеда президентским самолетом отправили на родину еще 33 человека. Семьи с детьми, женщины, проходивших лечение от онкологии", - рассказал посол.

"Могу с гордостью сказать, что Украина – единственное государство, президент которого прислал в Австрию собственный служебный борт, чтобы вывезти соотечественников, попавших в беду, - добавил Александр Щерба.

В МИД говорят, что около 38 тысяч украинцев, оказавшихся за рубежом, планируют возвращение домой в Украину.

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